Хотя Disney уже заполучили почётное звание "королей бокс-офиса"-2019 (топ самых кассовых фильмов года возглавляют четыре их релиза), компания всё равно несёт ощутимые потери из-за нескольких провальных проектов.

Отчитываясь о доходах за третий квартал 2019-го, глава корпорации Боб Айгер заявил, что "Мышиный Дом" потерпел убытки на $170 млн - и всё по вине активов, доставшихся от 20th Century FOX. По словам Айгера, наибольшие потери им принёс кинокомикс "Люди Икс: Темный Феникс", который стал одним из главных кассовых провалов этого года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Показатели студии FOX оказались ниже данных прошлых лет и гораздо ниже тех показателей, на которые мы рассчитывали, когда совершали покупку. Мы планируем работать над урегулированием ситуации и сократить число релизов FOX, чтобы сфокусироваться именно на тех проектах, которые мы бы хотели увидеть под баннером этой студии.

Согласно данным инсайдеров, теперь "Дисней" собирается выпускать не более 10 фильмов производства FOX в год, причём половина из них сразу отправится на стриминговые сервисы вроде Disney+ и Hulu. Это не касается франшиз по комиксам Marvel, которые теперь находятся в полном распоряжении Кевина Файги и его компании. Но увидеть результат мы сможем лишь через некоторое время.



Боб Айгер, глава корпорации Disney: "Вероятно, пройдёт год или два, прежде чем мы сможем оказать влияние на фильмы, которые уже находятся в производстве. С точки зрения разработки на это уйдёт ещё больше времени. Но мы не сомневаемся, что у нас получится обернуть ситуацию с игровыми фильмами от FOX в свою пользу".

Тем не менее на 2020-й год у Disney запланирован выход нескольких картин, создаваемых 20th Century FOX, в том числе байопика "Форд против Феррари", ремейка "Вестсайдской истории" от Стивена Спилберга, шпионского боевика "King's man: Начало", детективного триллера "Женщина в окне" с Эми Адамс и космической драмы "К звёздам", главную роль в которой сыграл Брэд Питт.

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