Опубликована первая фотография собак, которые появятся в ремейке мультфильма "Леди и Бродяга". Снимок появился в Twitter-аккаунте журнала Disney Twenty Three, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как передает CinemaBlend, Тесса Томпсон озвучила Леди, а Джастин Теру - Бродягу. Все роли в фильме исполнили собаки-спасатели, которых приютили после завершения съемок. Мировая премьера ремейка запланирована на 12 ноября.

В мае стало известно, что из новой картины уберут песню сиамских кошек, которую сочли расистской и отображающей послевоенную ксенофобию в США. Автором музыки к новой киноленте станет американская исполнительница Жанель Монэ. Она не только запишет новые композиции к картине, но и переделает песню The Siamese Cat Song, которую в оригинальной версии исполнила Пегги Ли.

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