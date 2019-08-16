Стало известно о планах Disney снять сериал о приключениях джедая Оби-Вана Кеноби из франшизы "Звездные войны". Об этом в четверг сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Детали сюжета и название сериала, который будет выходить на новой стриминговой платформе Disney+, не раскрываются. Тем не менее источник подтвердил, что студия позвала на роль Кеноби актера Юэна МакГрегора и ведет с ним переговоры.

48-летний шотландец уже играл Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов "Звездных войн": "Эпизод 1 - Скрытая угроза" (1999), "Эпизод 2 - Атака клонов" (2002) и "Эпизод 3 - Месть Ситхов" (2005). Он также известен по таким фильмам, как "На игле" и "На игле 2", "Мулен Руж" и "Большая рыба".

Во вселенной "Звездных войн" Оби-Ван Кеноби - мастер-джедай, обучавший Энакина Скайуокера и его сына Люка. Актер Алек Гиннесс исполнил роль Кеноби в оригинальной трилогии.

Disney заявлял о работе над спин-оффом про Оби-Вана Кеноби еще в августе 2017-го - но в формате полнометражного фильма. Считается, что переработать проект, превратив его в сериал, студию заставили неудовлетворительные сборы другого спин-оффа "Звездных войн", посвященного Хану Соло.

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