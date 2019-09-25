Дженна Деван, известная по фильму "Шаг вперед", объявила о грядущем пополнении в семье. Отцом ребенка стал 43-летний актер Стив Кази, ее нынешний возлюбленный.

Как сообщает Day.Az, пара в интервью изданию People сообщила: "Мы вне себя от радости и не можем быть счастливее, ведь мы расширяем нашу семью!".

Дженна пока не сообщала о беременности в социальных сетях, но фолловеры нашли способ поздравить ее в комментариях под последним постом. Но нашлись и те, кого эта радостная новость опечалила. Одна из подписчиц с грустью отметила, что она еще не отошла от расставания актрисы с Ченнингом Татумом и не готова радоваться за Дженну и Стива.

Напомним, что одна из самых красивых голливудских пар распалась в апреле 2018 года. Дженна вернула себе девичью фамилию и потребовала совместную опеку над дочерью.

Н. Гасымова

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