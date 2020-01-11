Меган Маркл заключила контракт с Disney

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей, а полученные деньги будут направляться на благотворительность в помощь слонам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, герцогиня Сассекская сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду перед Рождеством.

Известно, что полученные от контракта день будут направлены организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.