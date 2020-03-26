Концертный директор Льва Лещенко объяснил перевод артиста в реанимацию

Это было необходимо для проведения процедур, а не из-за состояния певца, сообщил ТАСС Олег Дмитриев, передает Day.Az.

По его словам, Лев Лещенко в реанимации "питается" кислородом.

78-летний артист и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском посёлке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.