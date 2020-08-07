Камерон Диаз рассказала, почему больше не снимается в кино

47-летняя голливудская актриса и бизнес-леди Камерон Диаз в беседе с актрисой Гвинет Пэлтроу для шоу In Goop Health: The Sessions рассказала, почему она больше не снимается в кино, сообщает USA Today. Последний фильм с Камерон вышел в 2014 году.

По словам Диаз, уход из Голливуда помог ей обрести покой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я обрела душевный покой, потому что наконец-то стала заботиться о себе. Это странно звучит. Я знаю, что многие люди этого не поймут. Но я знаю, что ты это понимаешь", - обратилась Диаз к Пэлтроу.

Диаз также пожаловалась на давление со стороны общества и рассказала, что она постоянно чувствовала напряжение из-за пристального внимания к своей персоне.

"Ваша жизнь вам не принадлежит, когда вы знаменитость. Когда ты снимаешься в фильме, ты полностью принадлежишь другим. Ты на съемках по 12 часов в сутки, месяцами напролет. У тебя нет времени ни на что другое. И я поняла, что буквально передала часть своей жизни другим людям. Но я должна была вернуть собственную жизнь в свои руки", - сказала Камерон.

Диаз также заявила, что актеров часто ставят в такое положение, когда все делают за них.

"Актеры инфантильны. В большинстве случаев ваша жизнь становится такой узкой. Все делают что-то для вас, обслуживают вас, а я нередко чувствовала себя из-за этого некомфортно. Мне было важно осознавать, что я могу позаботиться о себе, я взрослый человек, могу ориентироваться в жизни и справляться со сложностями", - объяснила знаменитость.