Disney обвинили в женоненавистничестве из-за скандала со Скарлетт Йоханссон

Адвокат американской актрисы Скарлетт Йоханссон Джон Берлински осудил поведение компании Disney, которая пытается скрыть скандал с артисткой. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что студия хочет перенести слушание по иску звезды в арбитражный суд, который будет проходить за закрытыми дверями в конфиденциальном режиме. Юрист назвал это "женоненавистнической атакой" на артистку, добавив, что теперь компания пытается "скрыть свое неправомерное поведение". Берлински добавил, что ему не терпится предоставить неоспоримые доказательства того, что в Disney нарушили условия контракта с актрисой.

В июле сообщалось, что Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма "Черная вдова". Ее контракт предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга фильма. В Disney ответили, что полностью соблюли контракт Йоханссон, а выпуск "Черной вдовы" на Disney+ с премиум-подпиской "значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства", помимо 20 миллионов долларов, которые она уже получила за этот фильм.