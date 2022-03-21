Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт вышла замуж

31-летняя Бонни Райт редко рассказывает о личной жизни в интервью. Зато в социальных сетях актриса периодически публикует снимки с избранником по имени Эндрю. Влюбленные давно встречаются, а недавно они решили пожениться, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Церемония прошла в Великобритании, а присутствовали на ней лишь самые близкие друзья пары. Позднее Бонни опубликовала пост, в котором еще раз призналась супругу в любви. "Вчера был лучший день в моей жизни. Спасибо моему мужу!" - поделилась артистка.

Влюбленные отдали предпочтение церемонии на свежем воздухе. Произнеся клятвы, они отправились за стол вместе с близкими. Вечеринка также проходила на лоне природы. Для праздника Бонни подобрала сразу два платья. К алтарю она шла в белоснежном наряде с разрезами на рукавах. А вот для банкета невеста выбрала вечерний наряд с глубоким декольте.

Разумеется, поклонники тут же завалили Бонни комплиментами и пожеланиями семейного счастья. Многие из них отметили, что артистка выглядит невероятно счастливой рядом с избранником.

Это первый брак для Райт. В 2011 году актриса была близка к свадьбе. Тогда ее избранником был артист Джейми Кэмпбелл Бауэр, с которым Бонни играла в одном из фильмов о Гарри Поттере. Однако тогда церемония не состоялась. После расставания с Джейми Райт еще несколько раз пыталась обрести личное счастье, но смогла сделать это только рядом с нынешним избранником.