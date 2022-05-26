Гуф стал отцом во второй раз

42-летний рэпер Гуф (Алексей Долматов - "Газета.Ru") снова стал отцом. Артист опубликовал в своем Instagram кадр из родильного дома. Гуф и его жена Юлия находятся в родбоксе. Артист, одетый в специальный костюм и медицинскую шапочку, держит на руках запеленованного младенца. Лицо новорожденного Гуф закрывает рукой. Рэпер лаконично подписал снимок эмодзи в виде сложенных рук. А Екатерина разместила в Stories селфи, написав: "Подарить новую жизнь. Тяжелейший момент абсолютного счастья. Я всё!", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О скором пополнении в семье жена Гуфа сообщила, когда находилась на третьем триместре беременности. В апреле она выложила кадр в нижнем белье, подписав его: "Мы тебя очень ждем!". Новоиспеченные родители пока не сообщили ни пол ребенка, ни имя.

Гуф и Екатерина официально оформили отношения в декабре 2021 года. До свадьбы влюбленные встречались примерно два года. В браке с Айзой Анохиной в 2010 году у Гуфа родился сын Сами.