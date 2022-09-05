Рукописный текст Дэвида Боуи на песню «Starman» выставили на аукцион за £30 тыс.

Рукописный текст Дэвида Боуи на хит "Starman" выставлен на аукцион, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначальная ставка за лот составляет £30 тыс. По словам представителей торговой площадки Omega, в рукописи присутствуют правки и дополнения культового певца. Текст был выставлен на продажу человеком, купившим его в 80-х. Аукцион стартует 27 сентября.

"Дэвид Боуи - один из самых влиятельных исполнителей всех времен и человек, чей вклад в музыку все еще изучается. Предметы, которые больше всего интересуют наших коллекционеров, - те, которые приближают их к звездам. В данном случае рукописный текст песни, который многие сочли бы произведением истинного гения", - заявил менеджер аукциона Дэн Хэмпсон.