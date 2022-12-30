Кортни Лав потеряла роль в «Бойцовском клубе» по вине Брэда Питта

Кортни Лав обвинила Брэда Питта в том, что из-за него лишилась роли в "Бойцовском клубе" Дэвида Финчера, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артистки, в конце 90-х она пробовалась на роль Марлы в "Бойцовском клубе", которую впоследствии сыграла Хелене Бонэм Картер. Лав настаивает, что у нее были хорошие шансы попасть в фильм, но в кастинг вмешался исполнитель главной роли Брэд Питт.

Исполнительница предполагает, что Питт отговорил режиссера утверждать в проект Лав, желая таким образом отомстить ей. Накануне кастинга Питт обращался к Лав с просьбой дать согласие на съемки байопика о ее бывшем муже Курте Кобейне, в котором он сам планировал сыграть роль солиста Nirvana.

Лав ответила отказом, за что, как она считает, поплатилась ролью в "Бойцовском клубе".