Ученые заявили об огромном ущербе экологии от съемок в Голливуде

Голливудские блокбастеры угрожают мировой экологии. Как подсчитали ученые, бесконечные взрывы и горы мусора, которые остаются после съемочных групп, наносят непоправимый ущерб природе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ущерб экологии

Кино - не только искусство, но и производство развлечений. И чем богаче оно, тем больше на него уходит затрат. За съемками "Миссии невыполнима" или фильмов о Джеймсе Бонде стоят огромные бюджеты. Это и перелеты съемочной группы из одного города в другой, и ее размещение, и дикое потребление электроэнергии. Все это, по словам специалистов, приводит к выбросу тонн углекислого газа.

"Производство фильмов не очень экологично. Фильмы иногда оставляют после себя большой беспорядок с точки зрения отходов и выбросов углекислого газа. Производство среднего художественного фильма выбрасывает от 650 до тысячи тонн углерода", - сообщила основательница европейского Центра устойчивого развития в медиа-мире Бигит Хайдсик.

Только цифры. Одна тонна выбросов может спровоцировать таяние трех квадратных метров морского льда. В среднем съемка блокбастера оставляет углеродный след, превышающий три тысячи тонн. А по оценкам британской академии кино, производство лишь одного часа приводит к 13 тоннам выбросов.

Мнение экологов

Однако у этой алармистской теории есть и критики. Например, эколог Илья Рыбальченко считает, что такой след, при желании, можно найти среди многих профессий, даже грибников. Он считает, что эти рассуждения - лишь попытка отвлечь внимание людей от действительных экологических проблем.

"Абсолютно не имеет никакого существенного значения по сравнению с тем, что сделает маленький мусоросжигающий завод, по сравнению с тем, что делают миллионы автомобилей в крупных городах, по сравнению с тем, что происходит, когда мы не обрабатываем обычную свалку в лесах", - заявил эколог Илья Рыбальченко.

Как пытаются уменьшить нагрузку

Так или иначе, кинематографисты действительно озаботились тем, чтобы сделать производство как можно экологичнее: отключать оборудование в перерывах между съемками, дизельные генераторы заменить на водородными установки, никаких пластиковых бутылок, убирать за собой мусор.

"Все мы любим экшн съемки. Особенно, когда с какого-нибудь обрыва в воду или пропасть летят машины и взрываются. Как правило, требования следующее: все, что упало в воду, мы должны достать", - объяснил директор киноплощадки Алексей Тюк.

Как известно, режиссер Кристофер Нолан предпочитает компьютерным эффектам реальные взрывы. Но и они на самом деле негативно влияют на атмосферу. Поэтому крупные студии стараются сегодня пользоваться безопасными материалами.

"Чем ближе к нашему времени, тем больше экологичных материалов. Потому что даже снег-машины, фейзеры, хейзеры используют жидкости на воде, максимально безопасные и без запаха", - рассказал технический редактор компании по производству спецэффектов в кино Александр Маслаков.

Во время производства фильма "Новый Человек-паук: Высокое напряжение", например, была специально собрана одежда, чтобы можно было ее повторно использовать. Иными словами, работа ведется. Но не стоит забывать, что потребление электроэнергии происходит и во время просмотра любимых фильмов. Может, иной раз стоит предпочесть прогулку на свежем воздухе выходу нового сериала? Вопрос риторический.