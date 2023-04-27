Марго Робби и Райан Гослинг нарядились Барби и Кеном

Марго Робби и Райан Гослинг посетили мероприятие в рамках промотура своего нового фильма "Барби". Фотографии с красной дорожки появились на Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Марго Робби и Райан Гослинг появились на красной дорожке мероприятия в костюмах Барби и Кена. 32-летняя актриса надела бело-розовый костюм в винтажном стиле от Prada, состоящий из корсетного топа и мини-юбки, который дополнила нежно-розовыми босоножками от Christian Louboutin. 42-летний Райан Гослинг позировал фотографам в белой футболке с именем режиссера фильма Греты Гервиг, написанным фирменным барби-шрифтом, розовой куртке и широких брюках цвета хаки.

Фильм "Барби" расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей в сказочном Барбиленде. По сюжету Барби изгнали из Барбилэнда, и теперь ей придется отправиться в мир реальных людей в поисках новой жизни. Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года.