https://news.day.az/showbiz/1568675.html Сериал «Дом дракона» захотели продлить до четвертого сезона
Сериал «Дом дракона» захотели продлить до четвертого сезона
Сериал HBO "Дом дракона" будет продлен как минимум до четвертого сезона.
Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам одного из топ-менеджеров HBO Франчески Орси, "Дом Дракона" рассматривается каналом как невероятно успешный проект, который превзошел все ожидания. Она отметила, что писатель Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал собираются встретиться после забастовки сценаристов. "Изначально они планировали встретиться до нее, чтобы выяснить, в какой момент заканчивать сериал. Четыре сезона? Я не думаю, что будет меньше четырех. Возможно, больше. Посмотрим", - сказала она.
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