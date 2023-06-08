Джаред Лето забрался на стену люксового отеля и собрал толпу вокруг

Джаред Лето устроил шоу в центре Берлина. И ведь даже не пел, но собрал огромную толпу зрителей вокруг.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, рок-музыкант стал забираться на стену 5-звездочного отеля на глазах у прохожих. С легкостью преодолев без страховки несколько метров, он решил все же спуститься обратно.

Хотел ли актер привлечь внимание или показать, что может работать без каскадера - так и неясно.

Лето много лет увлекается скалолазанием. Так что, возможно, это был внезапный порыв.