https://news.day.az/showbiz/1571673.html Джаред Лето забрался на стену люксового отеля и собрал толпу вокруг - ВИДЕО
Джаред Лето забрался на стену люксового отеля и собрал толпу вокруг - ВИДЕО
Джаред Лето устроил шоу в центре Берлина. И ведь даже не пел, но собрал огромную толпу зрителей вокруг.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, рок-музыкант стал забираться на стену 5-звездочного отеля на глазах у прохожих. С легкостью преодолев без страховки несколько метров, он решил все же спуститься обратно.
Хотел ли актер привлечь внимание или показать, что может работать без каскадера - так и неясно.
Лето много лет увлекается скалолазанием. Так что, возможно, это был внезапный порыв.
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