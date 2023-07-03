Мюнхенский фестиваль объявляет победителей

Душераздирающая тунисская документальная картина Каутера Бен Хании "Четыре дочери" получила главный приз как лучший международный фильм на Мюнхенском международном кинофестивале 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, в фильме рассказывается история Ольфы Хамруни, тунисской матери, две старшие дочери которой покинули страну, чтобы присоединиться к "Исламскому государству" в Ливии, и их больше никто не видел. Исследуя историю Хамруни, Бен Ханиа нанимает двух актеров, чтобы они сыграли пропавших без вести дочерей Ольфы. Премьера документально-драматического гибрида состоялась в Каннах, где он получил "Золотой глаз" за лучший документальный фильм (совместно с "Мать всей лжи" Асмаэ Эль Мудир).

Режиссеры Жуан Салавиза и Рене Надер Мессора другого гибридного фильма "Цветок Бурити" получили мюнхенскую премию CineVision Award как лучшие начинающие международные режиссеры. Фильм, снятый в тесном сотрудничестве с бразильским народом крахо, представляет собой сплав этнографии и поэтического повествования, исследующий племенные воспоминания группы.

"Омен", полнометражный дебют бельгийско-конголезского рэпера, ставшего режиссером, Баложи, еще одна каннская работа, получила мюнхенскую премию CineRebels Award.

Приз международных кинокритиков Fipresci достался немецкой драме Хеннинга Бекхоффа "Ископаемые" о стареющем шахтере и его дочери-экологе.

Приз зрительских симпатий фестиваля, за который проголосовали около 58 000 посетителей мюнхенского фестиваля, достался "Опавшим листьям" Аки Каурисмяки.