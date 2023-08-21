Адель рассказала о проблемах со здоровьем

Британская певица Адель рассказала зрителям своего концерта в Лас-Вегасе, что столкнулась с неожиданными проблемами со здоровьем после того, как решила отказаться от употребления кофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, cлова певицы цитирует Daily Mail.

По словам 35-летней певицы, отказ от кофеина вызвал у нее серьезные симптомы абстиненции, включая мигрени и дрожь в теле.

"На этой неделе я решила отказаться от кофе, и всю неделю у меня была мигрень. У меня два дня раскалывалась голова, потому что я отказалась от кофе. Было такое ощущение, что в голове сверлят. Это было ужасно", - призналась звезда.

Адель сравнила свой отказ от кофеина с отказом от курения.

"Это было труднее, чем отказаться от сигарет, труднее, чем когда хочешь бросить пить", - добавила она.

Певица добавила, что в первый день она "пыталась обмануть свой мозг" и выпила около 25 чашек кофе без кофеина. По словам звезды, она почувствовала себя лучше лишь после того, как вышла на сцену.

"Кофеин и адреналин, должно быть, одно и то же, потому что, как только я вышла на сцену и вы все начали мне подпевать, моя головная боль немного прошла. Так что, если вы увидите, что меня трясет, не волнуйтесь", - сказала Адель.