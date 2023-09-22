35-летняя Адель намекнула, что во второй раз вышла замуж

Британская певица Адель неожиданно намекнула, что во второй раз пошла под венец.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, исполнительница проговорилась о своей вероятной тайной свадьбе во время концерта в Лас-Вегасе. Одна из поклонниц Адель, которая наслаждалась ее выступлением, выкрикнула певице: "Выйдешь за меня замуж".

Ответ артистки удивил фанатов и намекнул на мысль, что она вышла замуж за спортивного агента Рича Пола. Адель сказала поклоннице следующее: "Меня нельзя выдать замуж. Я гетеросексуальна, а мой возлюбленный, он же мой муж, находится здесь".

К слову, слухи о свадьбе Адель со спортивным агентом ходят еще с начала зимы. Тогда СМИ писали, что исполнительница планирует летом этого года сыграть тайную свадьбу. Подтверждением этого является колько, которое артистка носит на безымянном пальце. Поговаривают, что именно его Рич Пол подарил Адель, когда делал предложение. Сама же знаменитость уверяет, что просто любит носить качественные украшения.