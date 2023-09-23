40-летняя Энн Хэтэуэй раскрыла секреты моложавой внешности

Американская актриса Энн Хэтэуэй раскрыла секреты своей моложавой внешности. Соответствующее интервью публикует издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь 40-летняя знаменитость заявила, что вопросы про старение считает неуместными. "Это личное дело, и мы должны перестать об этом спрашивать. Я в свои годы чувствую себя прекрасно - я чувствую себя лучше, чем в 20, потому что я гораздо лучше забочусь о себе", - призналась она.

Помимо этого, звезда рассказала, что ведет здоровый образ жизни и отказывается от вредных привычек на протяжении 10 лет.

"В 30 лет мне пришлось отказаться от алкоголя. Я не могла проживать ту жизнь, которую хотела, пока пила. И в свои 40 лет я обнаруживаю, что мне приходится по-другому питаться. Я хочу вернуться в прошлое и поговорить с собой, 25-летней, которая чувствовала, что ей не нужно ничего делать, и просто сказать: "О, дорогая, существует совершенно другой мир, и он на вкус как авокадо"", - высказалась артистка.

В заключение Хэтэуэй добавила, что лучшая инвестиция в себя - это регулярный уход за кожей.