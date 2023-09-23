Бастующие голливудские сценаристы и киностудии так и не пришли к взаимопониманию

Профсоюз американских сценаристов (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не смогли урегулировать трудовой спор после десятичасовых обсуждений в четверг, несмотря на оптимистичные ожидания сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает MarketWatch.

По итогам встречи WGA и AMPTMP удалось достичь некоторого прогресса, однако они так и не пришли к соглашению в вопросе нерегулируемого использования искусственного интеллекта в индустрии.

На переговорах присутствовали руководители крупнейших киностудий: Боб Айгер (Walt Disney Co.), Донна Лэнгли (Universal Pictures), Тед Сарандос (Netflix Inc.) и Дэвид Заслав (Warner Bros. Discovery).