Деми Мур оказалась в центре скандала из-за собаки в Милане

Американская актриса Деми Мур оказалась в центре скандала из-за выхода на публику с собакой в Милане. Об этом сообщает Instyle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На показе Versace в рамках Недели моды в Милане Деми Мур вышла на публику с щенком. Одним из видео на ковровой дорожке актриса поделилась в Instagram, вызвав волну критики. Поклонники не оценили поступка из-за того, что собака сильно дрожала.

"Зачем вы так издеваетесь над собакой?", "Бедный пес" "Она не модный аксессуар", "Оставьте бедную собаку дома", "Собака выглядит напуганной и нервной", - написали пользователи соцсетей.

У Брюса Уиллиса и Деми Мур трое общих детей: помимо Скаут, они воспитали дочерей Румер и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года, супруги воспитывают двух девочек: 11-летнюю Мейбел Рей и 9-летнюю Эвелин Пенн.

18 апреля 2023 года Деми Мур впервые стала бабушкой: старшая дочь актрисы Румер Уиллис родила ей первую внучку. Румер и ее возлюбленный Дерек Ричард Томас дали малышке имя Луэтта Исли.