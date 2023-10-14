Раскрыт секрет идеального пресса Шварценеггера

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет своего идеального пресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Insider.com.

Шварценеггер рассказал, что разработал систему упражнений на эту часть тела. Она состояла из боковой планки, жима Паллофа, при котором нужно натянуть резинку между рук, свести лопатки, вытянуть руки вперед и задержать их в таком положении на 2 секунды. Также в комплекс входила лодочка, планка и медвежья походка.

Актер подчеркнул, что во время выполнения этого комплекса в работу включены все мышцы. Он добавил, что после упражнений проработанными окажутся косые и поперечные мышцы живота, что сделает пресс идеальным без явных перекосов на ту или иную группу мышц.