Эмма Стоун попросила называть ее настоящим именем

Американская актриса Эмма Стоун хотела бы, чтобы к ней обращались по имени Эмили. Соответствующий комментарий приводит издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам артистки, ее нынешнее имя - Эмма - является творческим псевдонимом, так как в Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) уже была актриса по имени Эмили Стоун. "Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла: "Я больше так не могу". Просто зовите меня Эмили", - сказала звезда фильма "Фаворитка".

При этом она уточнила, что близкие и коллеги называют ее Эмили.

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