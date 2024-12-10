Брэдли Купера засняли на ужине с Джиджи Хадид и ее отцом

Голливудский актер Брэдли Купер встретился с отцом своей возлюбленной, супермодели Джиджи Хадид, Мохамедом Хадидом. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

7 декабря Брэдли Купер и Джиджи Хадид были замечены вместе с Мохамедом Хадидом и его девушкой Кени Сильвой в Санта-Монике. Они отправились на ужин в ресторан Giorgio Baldi. Актер был одет в полосатый джемпер, синие брюки, черное пальто и ботинки. Супермодель предпочла коричневый свитер с красно-белыми полосками на рукавах, пушистую мини-юбку, колготки и лоферы.