Британский актер театра и кино Джуд Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист официально получил 2798-ю звезду. На церемонии присутствовали его близкие - дети Рафф и Айрис, а также жена Филиппа Коан. Во время своей речи Лоу поблагодарил членов семьи. "Мне очень повезло, потому что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерскому мастерству и кинопроизводству. И некоторые из этих членов моей замечательной семьи сегодня здесь. И они знают, что они значат для меня. Я очень сильно их люблю", - отметил он.