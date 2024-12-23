https://news.day.az/showbiz/1717533.html Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье и серьгах за 40 тысяч$ Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет в наряде за 40 606.98$. Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six. 35-летняя исполнительница посетила вечеринку, посвященную окончанию ее тура Eras. Она предстала перед гостями в черном приталенном мини-платье с чашками бренда Balmain стоимостью 4290 долларов.
Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье и серьгах за 40 тысяч$
Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет в наряде за 40 606.98$.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.
35-летняя исполнительница посетила вечеринку, посвященную окончанию ее тура Eras. Она предстала перед гостями в черном приталенном мини-платье с чашками бренда Balmain стоимостью 4290 долларов.
Также знаменитость дополнила образ серьгами марки De Beers из белого золота с 60 бриллиантами общим весом примерно 4,74 карата. Цена данного ювелирного украшения на официальном сайте составляет 36 тысяч долларов,
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