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Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье и серьгах за 40 тысяч$

Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет в наряде за 40 606.98$. Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six. 35-летняя исполнительница посетила вечеринку, посвященную окончанию ее тура Eras. Она предстала перед гостями в черном приталенном мини-платье с чашками бренда Balmain стоимостью 4290 долларов.