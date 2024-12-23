Тейлор Свифт пришла на вечеринку в платье и серьгах за 40 тысяч$

Американская певица Тейлор Свифт вышла в свет в наряде за 40 606.98$.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.

35-летняя исполнительница посетила вечеринку, посвященную окончанию ее тура Eras. Она предстала перед гостями в черном приталенном мини-платье с чашками бренда Balmain стоимостью 4290 долларов.

Также знаменитость дополнила образ серьгами марки De Beers из белого золота с 60 бриллиантами общим весом примерно 4,74 карата. Цена данного ювелирного украшения на официальном сайте составляет 36 тысяч долларов,