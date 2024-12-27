Стали известны подробности нового «Супермена»

Режиссер и продюсер Джеймс Ганн поделился новыми подробностями о будущем супергеройском фильме о Супермене. Детали проекта постановщик раскрыл в интервью порталу Collider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Ганна, который сейчас руководит всеми съемками фильмов по комиксам DC, на данный момент он полностью сосредоточен на новом "Супермене" и не режиссирует другие проекты. Также режиссер рассказал, что почти все экшн-сцены в воздухе сняты при помощи дронов, а вдохновение он черпал в новом "Топ Гане".

Как признался Ганн, известный своим черным юмором в предыдущих проектах, в "Супермене" планируется не так много шуток, фильм будет в первую очередь эпичным и захватывающим.

Известно, что "Супермен" Джеймса Ганна выйдет в прокат 11 июля 2025 года, а первый трейлер картины студия должна опубликовать уже на этой неделе.