Голливудская актриса Анджелина Джоли приютила в своем доме пострадавших от пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает издание People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Энджи сочувствует тем, кто потерял свои дома или пострадал от пожаров. Она делает все возможное, чтобы помочь, и даже открывает двери своего дома для друзей, которые были вынуждены эвакуироваться", - рассказал инсайдер из окружения звезд.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.