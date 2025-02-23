Amazon покупает Джеймса Бонда

На протяжении всей истории, Бондиана считалась проектом, которому покровительствует королева Елизавета. После ее смерти Виндзоры больше не покровительствуют легендарному кино. Зато Бондиана перешла Джеффу Безосу.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в телеграм-канале "НЕЗЫГАРЬ".

Автор канала отмечает, что новости, когда они появились, на первый взгляд показались безобидными.

"Речь идет о самом большом изменении в судьбе Джеймса Бонда со времен его первого появления на большом экране в 1962 году. В конце концов, Бонд прожил множество жизней, спасая мир от безумцев (и одной безумной женщины), скрывая свои истинные привязанности и страсти за маской грубого плейбоя. Обманчивая внешность стала его визитной карточкой.

Теперь же он, как Kindle и дверные звонки Ring, стал продуктом Amazon, а Джефф Безос - новым "М". "Amazon MGM Studios, Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи объявили о создании нового совместного предприятия для управления правами интеллектуальной собственности Джеймса Бонда", - гласило заявление. Согласно условиям соглашения, Amazon MGM Studios получает творческий контроль над франшизой. Безос уже воспользовался этим, спросив 11 миллионов своих подписчиков в Instagram и X: "Кого бы вы выбрали на роль следующего Бонда?"

О будущем Бонда не было никаких новостей с 2021 года, когда персонаж Дэниела Крейга погиб под ливнем ракет Королевского флота в финале "Не время умирать". Однако в конце фильма традиционно появилась подпись: "Джеймс Бонд вернется". С уходом Крейга завершилась целая эпоха, но теперь ясно, что также уходят Брокколи", - пишет НЕЗЫГАРЬ.

Автор напомнил, что в 2021 году Amazon приобрела студию MGM за 8,45 млрд долларов, включая половину прав на франшизу Бонда. Эти права восходят к 1975 году, когда Гарри Зальцман продал свою долю United Artists. С тех пор сначала Кабби Брокколи, а затем - с "Золотого глаза" (1995) - его дочь Барбара и пасынок Майкл Г. Уилсон управляли франшизой, сотрудничая с корпоративными партнерами в финансировании и распространении фильмов.

Что же изменилось? Ключевое слово - контроль. Брокколи и Уилсон, возможно, нуждались в участии Amazon MGM для финансирования и распространения картин, но при этом сохраняли творческую автономию. Теперь же Amazon, вложившая огромные деньги в покупку франшизы, хочет получить от нее максимальную отдачу. Компания ждет новых фильмов, а возможно, и больше - сериалы, спин-оффы и другие проекты.

За последние три года букмекеры спекулировали на тему нового Бонда, предлагая различные кандидатуры: Джеймс Нортон, Лео Вудолл, Том Хиддлстон, Джек Лоуден, Майкл Уорд, Джош О'Коннор, Паапа Эссьеду. Более возрастные претенденты, такие как Идрис Эльба и Том Харди, постепенно отходили на второй план. Однако отсутствие сценария, режиссера и общего видения от Eon Productions лишь подогревало слухи. Брокколи не раз заявляла: "Он может быть любого цвета, но он мужчина" и "Он должен быть британцем".

Проблема заключалась в конфликте семейных традиций Eon и корпоративной стратегии Amazon. По сообщениям Wall Street Journal, Брокколи возмущалась тем, что представители Amazon называли фильмы "контентом". Для нее фильмы о Бонде - это предметы роскоши, как авокадо-груша с французской заправкой, которую 007 ел в "Казино Рояль" (1953), удивляя британских читателей послевоенной эпохи.

С точки зрения Amazon, они потратили миллиарды на одну из самых прибыльных франшиз, принесшую более 20 миллиардов долларов в прокате. Теперь они хотят результатов. В последние годы фильмы о Бонде собирали внушительные суммы: "Координаты "Скайфолл"" (2012) - 1,1 миллиарда долларов, "007: Спектр" (2015) - 881 миллион, "Не время умирать" (2021) - 774 миллиона. Однако затраты на их производство также были огромны. Вопрос в том, что Джеймс Бонд значит для современной молодой аудитории? Это передовой боевик или пережиток прошлого?

Ситуация напоминает продажу "Звездных войн" Джорджем Лукасом Disney в 2012 году за 4 миллиарда долларов. С тех пор вышло пять фильмов, несколько игровых и анимационных сериалов, и хотя результаты были неоднородными, франшиза продолжала развиваться.

"Задача - найти баланс между классикой и новизной", - сказал сценарист Джез Баттерворт, работавший над фильмами о Бонде и Индиане Джонсе.

Конечно, Уилсон и Брокколи знали франшизу лучше всех, но сколько действительно культовых фильмов они создали за последние десятилетия? "Казино Рояль" был шедевром, "Скайфолл" - выдающимся, но остальные фильмы были просто хорошим развлекательным кино.

Дополнительный фактор - возраст. Уилсону 83 года, он хочет сосредоточиться на искусстве и благотворительности. Брокколи в этом году исполняется 65 лет. Они всегда принимали решения вместе, но теперь ситуация изменилась. В 2013 году Брокколи говорила: "Я делаю это не ради денег, а из-за страсти к наследию". Теперь же Eon сохраняет право собственности, но творчески франшиза стала частью Amazon MGM.

Главный вопрос - как они переосмыслят персонажа? Сможет ли он оставаться актуальным в современном мире? Будут ли спин-оффы о Мисс Манипенни, Феликсе Лейтере, М, Кью? Возможно. Как бы то ни было, перемены неизбежны. Кто знал, что смерть Бонда в бою окажется лишь вторым самым драматичным событием в его истории?