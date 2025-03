Селену Гомес засняли на свидании с Бланко после продажи кольца

Певицу Селена Гомес заметили на свидании с женихом Бенни Бланко в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

32-летняя Селена Гомес и ее жених 37-летний Бенни Бланко вышли на свидание в Нью-Йорке в совершенно разных нарядах. Селена Гомес предпочла приталенный костюм и дополняющий его топ с низким вырезом. Музыкальный продюсер, напротив, выбрал более игривое, экспериментальное направление в своем образе, надев разноцветный льняной топ с вышивкой, брюки с коровьим принтом и черные ковбойские сапоги. Свой вечерний образ он завершил золотым ожерельем.

13 марта Селена Гомес продала кольцо с бриллиантами от жениха за $12. Селена Гомес запустила рекламную кампанию под названием "12 дней по-настоящему редких вещей", в рамках которой будет продавать свои "сентиментальные" вещи поклонникам в преддверии выхода их совместного с женихом альбома "I Said I Love You First". Первым лотом стало кольцо с буквой "B" с бриллиантами, созданное брендом Jacquie Aiche.