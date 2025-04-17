В США задержали звезду фильма «Шестое чувство»

В Калифорнии задержали актера Хэйли Осмента, сыгравшего главную роль в фильме "Шестое чувство". Он находился пьяным на горнолыжном курорте, сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Актер был арестован 8 апреля после того, как около 14:00 (10:00 по бакинскому времени) в полицию поступил звонок о якобы пьяном человеке на курорте Маммот-Маунтин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной задержания стало не только алкогольное опьянение Осмента, но и то, что при себе у него находилось некое контролируемое вещество, которое было направлено в лабораторию, чтобы уточнить, что это.

Вскоре после задержания его отпустили. Сейчас прокурор округа Моно решает, возбуждать ли дело против актера.