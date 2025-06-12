Disney и Universal решили судиться с нейросетью Midjourney

Кинокомпании Disney и Universal подали в суд на нейросеть Midjourney из-за нарушения авторских прав, пишет The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 110-страничном иске утверждается, что Midjourney "помогла себе бесчисленное множество" защищенных авторским правом работ для обучения своего программного обеспечения, которое позволяет людям создавать изображения (а вскоре и видео), которые "явно включают и копируют известных персонажей Disney и Universal", - говорится в публикации.

В иске Disney и Universal добавили, что нейросеть является "квинтэссенцией безбилетника по авторским правам и бездонной ямой плагиата". Иск подан в Окружной суд США в Лос-Анджелесе.