Умер лидер легендарной лондонской панк-группы The Boys

Гитарист и вокалист легендарной лондонской панк-группы "The Boys" Джон Плейн умер на 74-м году жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает PopCulture со ссылкой на страницу коллектива в Facebook.

Плейн умер в субботу. Группа не назвала точную причину смерти, добавив, что музыкант скончался после "продолжительной болезни".

"Джон был выдающимся музыкантом, автором песен и певцом. Его ритм-гитара мирового класса была основой звучания The Boys. Всем будет его очень не хватать", - добавили в группе.

У Плейна остался сын Джо.

Гитарист принял участие в записи всех пяти студийных альбомов "The Boys": "The Boys" 1977 года, "Alternative Chartbusters" 1978 года, "To Hell with the Boys" 1979 года, "Boys Only" 1981 года и "Punk Rock Menopause" 2014 года. Он также записывал альбомы сольно и выступал как сессионный музыкант.