58-летняя Памела Андерсон назвала неочевидную причину отказа от макияжа

Актриса Памела Андерсон назвала неочевидную причину отказа от макияжа. Об этом сообщает People, к передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

58-летняя Памела Андерсон заявила, что из-за отказа от макияжа у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе.

"Над этим нужно работать. Это навык, позволяющий уверенно выходить из дома с макияжем или без. Я просто подумала, что хочу спрыгнуть с этого безумного поезда. Хочу быть одной из первых, кто спрыгнет с этого безумного поезда и посмотрит, что на самом деле происходит", - отметила Андерсон.