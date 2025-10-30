https://news.day.az/showbiz/1791766.html 58-летняя Памела Андерсон назвала неочевидную причину отказа от макияжа Актриса Памела Андерсон назвала неочевидную причину отказа от макияжа. Об этом сообщает People, к передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 58-летняя Памела Андерсон заявила, что из-за отказа от макияжа у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе. "Над этим нужно работать.
Актриса Памела Андерсон назвала неочевидную причину отказа от макияжа. Об этом сообщает People, к передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
58-летняя Памела Андерсон заявила, что из-за отказа от макияжа у нее стало больше свободного времени и уверенности в себе.
"Над этим нужно работать. Это навык, позволяющий уверенно выходить из дома с макияжем или без. Я просто подумала, что хочу спрыгнуть с этого безумного поезда. Хочу быть одной из первых, кто спрыгнет с этого безумного поезда и посмотрит, что на самом деле происходит", - отметила Андерсон.
