Хью Джекмана осудили за комплимент возлюбленной

Голливудского актера Хью Джекмана раскритиковали за комплимент возлюбленной Саттон Фостер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

На днях Хью Джекман публично восхитился музыкальным выступлением Саттон Фостер в Нью-Йорке. Актер выложил ролик, в котором его возлюбленная стояла на сцене в изумрудном макси-платье с декольте, украшенном пайетками. Знаменитость была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем.

"Выступление Саттон Фостер во время праздников... вот это знаковый вечер в Нью-Йорке! И по-настоящему волшебный", - подписал пост актер.

Однако интернет-пользователи не оценили поступок Джекмана и высказали свое недовольство из-за того, что он расстался с экс-супругой Деборрой-Ли Фернесс.

"Напоминает о похвалах, которыми вы всегда осыпали Деб", "Я потерял к тебе всякое уважение. Знаю, тебе все равно, но мне все равно", "Как неловко, Хью! Мы раньше думали, что ты крутой. Какое разочарование", - писали в комментариях под постом.