Звезда «Клона» подал в суд на телеканал

Бразильский актер Виктор Фазано, сыгравший Тавиньо в культовом сериале "Клон", подал в суд на телеканал TV Globo Internacional из-за перезапуска трансляций сериала. Об этом сообщает metropoles.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фазано подал иск из-за отсутствия авторских начислений от повторного показа мелодрамы в этом году. Вместе с актером истцами выступила компания Landscapio Comércio. Они обвиняют канал в том, что он получает прибыль с проекта, но не оплачивает роялти.

Согласно юридическим документам, TV Globo должен был отправлять регулярные платежи за право пользования чужой интеллектуальной собственностью.