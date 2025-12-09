https://news.day.az/showbiz/1801078.html Звезда «Клона» подал в суд на телеканал Бразильский актер Виктор Фазано, сыгравший Тавиньо в культовом сериале "Клон", подал в суд на телеканал TV Globo Internacional из-за перезапуска трансляций сериала. Об этом сообщает metropoles.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Фазано подал иск из-за отсутствия авторских начислений от повторного показа мелодрамы в этом году.
Звезда «Клона» подал в суд на телеканал
Бразильский актер Виктор Фазано, сыгравший Тавиньо в культовом сериале "Клон", подал в суд на телеканал TV Globo Internacional из-за перезапуска трансляций сериала. Об этом сообщает metropoles.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Фазано подал иск из-за отсутствия авторских начислений от повторного показа мелодрамы в этом году. Вместе с актером истцами выступила компания Landscapio Comércio. Они обвиняют канал в том, что он получает прибыль с проекта, но не оплачивает роялти.
Согласно юридическим документам, TV Globo должен был отправлять регулярные платежи за право пользования чужой интеллектуальной собственностью.
