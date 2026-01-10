Звезду фильма "Один дома" оштрафовали за попытку нанять "жрицу любви".

Американский актер Дэниел Стерн, сыгравший грабителя Марва Мерчинса, был оштрафован за попытку воспользоваться услугами "жрицы любви".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TMZ.

По данным полиции, 68-летний Стерн был задержан в отеле города Камарилло (штат Калифорния) во время праздничного сезона. Актера привлекли к ответственности за склонение к предоставлению интимных услуг и выписали штраф.