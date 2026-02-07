После «Грэмми» Джастин и Хейли Бибер стали объектом слухов о разводе

После церемонии "Грэмми" в Сети поднялся ажиотаж вокруг возможного кризиса в браке Джастина и Хейли Бибер. Причиной стали кадры с вечеринки в Polo Lounge отеля Beverly Hills, которую супруги покинули порознь.

Хейли уезжает в одиночестве, а Джастин спустя некоторое время садится в фургон в компании Анастасии Караниколау, близкой подруги Хейли. Одни комментаторы резко осуждали Джастина за "неуважение к жене", другие критиковали Стасси, называя ее "ненастоящей подругой".

Интересно, что Биберы не впервые сталкиваются с волной слухов о разводе. В июне 2025 года это произошло на фоне нестабильного эмоционального состояния Джастина и неоднозначных действий обоих супругов. Певец публиковал в соцсетях депрессивные посты в День отца. Он писал о своем подавленном состоянии и "сломленности".

При этом Хейли не поздравила мужа публично, удалила часть совместных фото из своего профиля и оставила комментарий "День отца - отстой", который многие интерпретировали как ответ на прошлогодний пост Джастина, где он называл День матери "бесполезным".

Напомним, супругов в 2009 году познакомил отец Хейли, актер Стивен Болдуин. Романтические отношения между Джастином и Хейли начались в феврале 2016. Тогда Джастин официально подтвердил, что они пара, а 7 июля 2018 года сделал Хейли предложение во время отдыха на Багамах. Уже 13 сентября влюбленные сыграли свадьбу. И уже в 2024 году у супругов родился первенец - сын Джек Блюз Бибер. Редкий кадр с ним недавно показала его мама в своем блоге.

Кстати, возможные слухи о разладе в семье ходят на фоне недавно набитого тату Джастина Бибера, посвященного Хейли.

Отметим, что церемония вручения наград "Грэмми" состоялась 1 февраля в Лос-Анджелесе.