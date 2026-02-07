Мэрайя Кэри подверглась критике за выступление на открытии Олимпиады-2026

Выступление Мэрайи Кэри на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане зрители сочли провальным, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yahoo.

56-летняя певица исполнила версию популярной итальянской песни 1950-х годов Доменико Модуньо "Nel blu, dipinto di blu", известной как "Volare", после чего перешла к композиции "Nothing Is Impossible" из своего последнего альбома.

Пользователи сети X назвали выступление Кэри "катастрофическим" и отметили, что приглашение американской певицы на церемонию в Италии выглядит странным. Один из комментаторов подчеркнул, что обычно принимающая страна представляет местных артистов, как это было в Великобритании с Дэвидом Боуи и Энни Леннокс.

Кроме того, Кэри подвергли критике за исполнение под фонограмму, заметив, что это было очевидно.

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр прошла 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Игры продлятся до 22 февраля.