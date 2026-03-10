Канадская певица Аврил Лавин отказалась выступать в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, российские организаторы связались с Лавин и предложили в ближайшее время провести концерт в Москве. Артистка ответила, что "ни в коем случае" не выступит там.

Mash утверждает, что Лавин могла отказаться от концерта из-за боязни клещей. В 2013-2014 годах укус этого насекомого вызвал у певицы болезнь Лайма. Это инфекционное заболевание может вызвать жар, сильную головную боль, паралич лицевого нерва, нарушение сердечного ритма, кожную сыпь, усталость, а также патологии суставов, глаз и нервной системы.