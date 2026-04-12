Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес дом за $60 млн после развода

Актер Бен Аффлек купил Дженнифер Лопес дом $60 млн после развода. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бен Аффлек передал всю свою долю в особняке бывшей жене Дженнифер Лопес. Редакторы TMZ получил судебные документы, из которых следует, что они изменили свое соглашение об урегулировании имущественных вопросов, в котором говорится о "передаче имущества между супругами". Когда пара купила недвижимость в мае 2023 года, она потратила $60 тысяч. Кроме того, артисты потратили несколько миллионов на благоустройство.

Певица была замужем четыре раза. В 1997-1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год - с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем - 26 апреля.