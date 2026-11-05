Дочь Майкла Джексона требует $600 млн из наследства отца

Певица и актриса Пэрис Джексон потребовала $600 млн из наследства своего отца Майкла Джексона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

Она обвинила душеприказчика исполнителя Джона Бранку в том, что он не дает детям получить наследство. По словам 28-летней Джексон, нет законной причины, по которой эта сумма денег не была переведена в трастовые фонды детей в течение 17 лет после кончины короля поп-музыки.

Артистка утверждает, что наследство певца приносит миллиарды долларов, однако в фонд, предназначенный для нее и ее братьев, 29-летнего Принса и 24-летнего Биджи, деньги не поступают.

Джексон добавила, что именно Бранка контролирует, когда и в каком объеме дети артиста получают деньги.

Джон Бранка, юрист и председатель правления "The Michael Jackson Company", был впервые нанят певцом в 1985 году. Он ушел из команды Джексона в 2006 году и вернулся в 2009 году за восемь дней до кончины артиста.

В завещании Майкла было указано, что его дети должны начать получать доход от своих соответствующих долей трастового фонда, когда им исполнится 21 год. Однако Пэрис Джексон утверждает, что этого так и не произошло.