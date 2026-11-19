Художница по костюмам "Дьявол носит Prada 2" Молли Роджерс случайно раскрыла пол ребенка Энн Хэтэуэй из-за медведя. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

44-летняя Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой. Роджерс показала в социальных сетях поздравление для актрисы, в котором сообщила, что у Хэтэуэй родилась девочка. Художник по костюмам прикрепила фотографию плюшевого медведя, одетого в стиле Энди Сакс - героини актрисы в фильме "Дьявол носит Prada".

Хэтэуэй объявила о своей беременности 19 июня.

До этого актриса была признана самой привлекательной женщиной в мире по версии журнала People и снялась для его обложки. Хэтэуэй позировала в черном платье с глубоким декольте, украшенном аппликацией в виде цветов. Артистка также надела несколько колец и серьги.

Хэтэуэй замужем за продюсером и бизнесменом Адамом Шульманом. Пара познакомилась в 2008 году на вечеринке у общих друзей. В ноябре 2011-го знаменитости объявили о помолвке. Свадьба пары состоялась в сентябре 2012 года в частном поместье маленького города Биг-Сур. У влюбленных родилось двое детей: сыновья Джонаттан и Джек.