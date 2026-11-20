Актриса Кристен Стюарт включена в список претендентов на роль главного антагониста в будущем фильме о Джеймсе Бонде, где агента 007 сыграет Роберт Паттинсон. Об этом сообщило издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Фанаты киносаги "Сумерек", где Стюарт и Паттинсон исполняли главные роли, активно продвигают идею их воссоединения на экране, но уже в новом амплуа. Поклонники считают, что актриса станет гораздо более интересной злодейкой, чем "девушкой Бонда", - говорится в публикации.

В Variety отметили, что сама Стюарт ранее в интервью говорила о желании сняться в фильме о британском шпионе. Она признавалась, что хотела бы сыграть возлюбленную Бонда, которая в итоге окажется злодейкой, поскольку ей еще не доводилось исполнять роли злодеев.

В список 22 потенциальных антагонистов для нового Бонда от Variety также вошли Идрис Эльба, Тимоти Шаламе, Анджелина Джоли, Киллиан Мерфи и другие актеры.