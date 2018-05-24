В Азербайджане могут изменить порядок приема в школы учеников

24 мая 2018 17:13

В Азербайджане в общеобразовательные учреждения в первую очередь будут приниматься дети, живущие на территории, где находятся эти учреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусматривают изменения, предлагаемые в закон "Об образовании", которые обсуждались в четверг на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам науки и образования.

Согласно дополнению, предлагаемому в пункт 14 статьи 19 (Общее образование) закона, в первую очередь в общеобразовательные учреждения будут приниматься те, кто проживает на территории, где расположены эти учреждения.

Прием детей в общеобразовательные учреждения, перевод из одного класса в другой и порядок их размещения определяются соответствующим органом исполнительной власти.

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