В Азербайджане введены новые правила приема в школы - ДЕТАЛИ
В общеобразовательные учреждения Азербайджана в первую очередь будут приниматься дети, проживающие на территории, где расположено это учреждение.
Это предусматривают изменения в закон "Об образовании", которые обсуждались во вторник на заседании Милли Меджлиса (парламента), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям в пункте 14 статьи 19 (Общее образование) закона, в общеобразовательные учреждения будут приниматься в первую очередь дети, проживающие на территории, где расположено это учреждение.
Порядок приема детей в общеобразовательные учреждения, перевода из одного класса в другой устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.
Изменения были поставлены на голосование и приняты.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!