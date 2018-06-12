В Азербайджане введены новые правила приема в школы - ДЕТАЛИ

В общеобразовательные учреждения Азербайджана в первую очередь будут приниматься дети, проживающие на территории, где расположено это учреждение.

Это предусматривают изменения в закон "Об образовании", которые обсуждались во вторник на заседании Милли Меджлиса (парламента), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям в пункте 14 статьи 19 (Общее образование) закона, в общеобразовательные учреждения будут приниматься в первую очередь дети, проживающие на территории, где расположено это учреждение.

Порядок приема детей в общеобразовательные учреждения, перевода из одного класса в другой устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

Изменения были поставлены на голосование и приняты.

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