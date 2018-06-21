Бакинские нефтяники в годы ВОВ были настоящими героями – известный российский историк Михаил Мухин

В Баку приехал известный российский историк, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор Михаил Юрьевич Мухин - автор книги "Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)", посвященной вкладу Азербайджанской ССР и азербайджанской нефтяной промышленности в дело Великой Победы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книга издана по проекту исторического факультета МГУ и "Общества дружбы с Азербайджаном". Презентация была организована историческим факультетом и "Ассоциацией историков стран постсоветского пространства" с целью более глубокого освещения страниц совместной истории. В конец марта книга с большим успехом была презентована в Москве, а ныне в Российском информационно-культурном центре в Баку.

В беседе с корреспондентом Trend Михаил Мухин рассказал о работе над книгой и поделился своими впечатлениями о первом визите в Баку, куда приехал вместе со своей супругой. Наш собеседник, несмотря на стереотип о "сухости" историков и ученых, сразу же произвел впечатление очень позитивного и доброго человека. Михаил Мухин является автором таких исторических и научно-публицистических книг, как "Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны", "Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Виссарионович Сталин", "Белый рыцарь и павший ангел", "Крепость социализма": Повседневность и мотивация труда на советском предприятии, 1928-1938", изданий по экономической истории России и СССР начала и середины 20 века и т.д.

- Михаил Юрьевич, добро пожаловать в Баку. Впервые в нашем городе? Какие впечатления?

- Спасибо за приглашение в Баку и возможность представить здесь свою работу о нефтяной промышленности Азербайджана в годы Великой Отечественной. Много раз писал о Баку, но впервые приезжаю в ваш город (смеется), и сразу же отмечу, что потрясен увиденным. На протяжении нескольких дней мы смогли осмотреть достопримечательности Баку, побывать в его древней части Ичеришехер, очарованы органическим сплавом Востока и Запада.

Столица сразу же захватила нас своим добродушием и гостеприимством, своими архитектурными и современными символами - Дворец Ширваншахов, Девичья башня, Центр Гейдара Алиева, Фонд Гейдара Алиева, Дом правительства, Три пламенные башни, Музей ковра, Приморский бульвар - все это оставило самые неизгладимые впечатления! Даже побывали на месте, где снималась "Бриллиантовая рука", где падали Миронов и Никулин со словами "Черт побъери!" (смеется). А какие здесь потрясающие национальные блюда! И очень приятно, что все говорят на русском языке, есть множество школ и вузов с обучением на русском языке.

- Как родилась идея создания книги "Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны" и почему вы решили обратиться именно к этой части нашей истории?

- Для меня самого это произошло в достаточной степени неожиданно во время работы над изданием "Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны". В архивах Фонда Госплана СССР есть множество неисследованных материалов, буквально "девственные листы использования", которые никто до меня даже не открывал. И когда мне на глаза попались материалы об истории нефтепромышленности Азербайджана в годы ВОВ, это очень заинтересовало, потому что открыл для себя множество потрясающих фактов, которыми и решил поделиться с общественностью, написав монографию, впоследствии ставшую книгой. Как известно, в годы ВОВ Азербайджан до 75 процентов обеспечивал фронт топливом, ставшим одним из решающих факторов в битве с фашизмом. Именно Абшеронский полуостров Азербайджана в те годы стал сердцем страны.

И тогда я стал более тщательно изучать материалы о работе нефтепромышленности Азербайджана в те годы, многие из которых впервые попали в руки историку, и это настолько увлекло меня, что и привело к созданию книгу. Причем там были очень интересные материалы о работе отдельных трестов, предприятий, заводов, и все это исследовав шаг за шагом, соединив воедино, нарисовалась общая экономическая и историческая картина. Мне предстояло еще разобраться, как взаимодействовал социум азербайджанского народа со всем Советским Союзом, причем пришлось вернуться в 30-е, 20-е годы и дореволюционный период, вплоть до Каспийских походов Петра Великого, когда два великих этноса - российский и азербайджанский - впервые посмотрели друг другу в лицо и начали задумываться, как жить дальше.

Все это помогло осмыслить, как Азербайджан в годы ВОВ сумел сделать невозможное, превозмочь все тяготы и очень тяжелые испытания. Бакинские нефтяники - это настоящие герои! И когда я читал, в каких сверхтяжелых и невыносимых условиях добывалась нефть, как она транспортировалась, это вызывает уважение и почтение к славному труду бакинских нефтяников. В спорте есть такое понятие, когда победа достигается на морально-волевых качествах. И именно на этих качествах работали бакинские нефтяники, зачастую лишенные всех технических средств для добычи нефти, я уже не говорю о тяжелейших бытовых и погодных условиях. Бакинские нефтяники не щадили жизни! Это был самый настоящий фронт! Меня очень удивила возможность бакинских нефтяников изыскивать внутренние резервы.

Представьте себе, что из-за отсутствия технических средств использовались различные суррогаты. Когда читаешь об этих резервах, буквально волосы встают дыбом. Например, в качестве буровых использовались выпиленные из старых шахт трубы, вместо фарфоровых изоляторов воздушных линий электросвязи - глиняные лепки, вместо приводных ремней - обычная ткань, пропитанная лаком, а кольцевые чугунные вкладыши для лебедок делали из обычного дерева, которые через один-два дня рассыпались и их вновь вытачивали. А как доставлялась нефть на фронт - снимались цистерны с вагонов, и они, наполненные нефтью, переправлялись по морю буксиром, потому что в те годы все было перекрыто вражескими войсками и самолетами. Бакинские нефтяники находили выход из самых безнадежных ситуаций.

- Многие известные личности констатируют факт, что без бакинской победы не было бы и скорой победы над фашизмом. В частности, маршал Советского Союза Георгий Жуков говорил: "Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом". Что вам как историку в личном плане дала работа над этой книгой?

- Около года я работал над этой книгой, и это стало для меня своеобразным уроком жизни, когда перед глазами открывались события тех дней, когда нашим дедам и прадедам было невыносимо тяжело, запредельный трудовой героизм тех дней. Лишенные всяческих благ, они никогда не сдавались и делали все для победы. Если перед нами стоит какая-то задача, мы должны ее решить, одолеть, осилить, потому что иначе нам будет безумно стыдно перед прошлым поколением, которое жертвовало всем ради нас, ради нашего будущего. Поэтому и мы должны сделать что-то достойное для нынешнего и будущих поколений. Хотя бакинские нефтяники не поднимались в штыковые атаки и не шли на таран, но их труд в тяжелейших военных условиях обеспечивал поставки на фронт топлива для танков и самолетов. По сути, нефтедобытчики Азербайджана воевали и победили на собственном, "нефтяном" фронте.

- Кстати, до сих пор идут дискуссии в обществе, что Баку тоже надо присвоить звание города-героя.

- Это очень сложный и болезненный момент, потому что в свое время этот статус давался городам, где были ожесточенные боевые действия. И когда одним давали этот статус, а другим нет - другие справедливо возмущались: а как же мы? На мой взгляд, Баку - это безусловно город трудовой славы. И слава Богу, что Баку миновала участь боевых действий, хотя гитлеровцы прилагали максимум усилий для овладения этим городом.

- Действительно, Гитлер рвался к бакинской нефти. Всем известны кадры, когда 20 апреля 1942 года на дне рождении Адольфа Гитлера ему был преподнесён торт, в середине которого были изображены нефтяная вышка и название столицы Азербайджанской ССР Баку (Baku). Азербайджан были тем сладким тортом, который он бы съел с аппетитом. Гитлером даже была назначена дата захвата города - 25 сентября 1942 года. Но Гитлер подавился этим тортом

- (Смеется) Еще в 1940 году, до начала ВОВ, в Германии был даже создан консорциум по добыче нефти в оккупированном Баку. Захват Баку и других кавказских месторождений входил в планы гитлеровской стратегии вместе с включением в границы Германии черноземных сельскохозяйственных угодий Украины. Нефтяная промышленность Азербайджана на протяжении Великой Отечественной войны обеспечивала почти три четверти всей нефтедобычи СССР, она фактически была одной из базовых отраслей, определявших обороноспособность страны в те годы. Вторая мировая война была войной моторов, а нефть стала кровью войны, и нехватка топлива так же, а, возможно, и больше влияла на ситуацию на фронте, чем нехватка боеприпасов и вооружений.

- Некоторые историки говорят, что одной из стратегических ошибок Гитлера было то, что надо было все усилия бросить не на взятие Москвы, Ленинграда и Сталинграда, а именно Баку. Потеря Баку оказала бы заметное влияние на общий ход войны против СССР. Ваше мнение.

- Дело в том, что Гитлер и весь его генералитет делали ставку на быстрый разгром Советской армии, после чего была бы открыта дорога во все города СССР. И только в 1942 году он поняли, что победного марша не будет, армия не развалилась, и лишь тогда они решили оставить армию без топлива и взять Баку, но было уже поздно.

- Есть у вас планы написать книги о других сторонах жизни и истории Азербайджана?

- Я продолжаю "копать" архивы Госплана и все время нахожу интересные факты. Буду копать до самого дна, пока не пробью его, и вновь буду идти дальше (смеется). Точка еще не поставлена...