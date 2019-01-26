Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший

В ночь на 26 января на территории села Леки Агдашского района неустановленный автомобиль сбил мужчину 65-70 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел. Пешеход погиб на месте происшествия.

Главным управлением следствия и дознания ведутся оперативно-розыскные мероприятия.