Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший
26 января 2019 11:18 247
В ночь на 26 января на территории села Леки Агдашского района неустановленный автомобиль сбил мужчину 65-70 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел. Пешеход погиб на месте происшествия.
Главным управлением следствия и дознания ведутся оперативно-розыскные мероприятия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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