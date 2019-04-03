С 26 по 28 апреля в Баку пройдет очередной этап Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Day.Az, в соцсетях начались бурные обсуждения о том, что можно ли сдавать в аренду балконы для просмотра гонок? Мнения разделились - одни пишут, что можно и ничего незаконного в этом нет, другие упомянули о том, что могут оштрафовать.

Так можно ли?

В 2016 году, когда соревнования "Формулы-1" впервые прошли в Баку, министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал на пресс-конференции , что жители домов, расположенных вдоль гоночной трассы, смогут сдавать свои балконы в аренду желающим посмотреть соревнования.

По его словам, в связи с этим нет никаких ограничений, и законом это не запрещено.

"Лично я наблюдал за соревнованиями Формулы-1 в Монако с балкона", - сказал министр.

Рагимов сказал, что, сдавая балконы своих домов в аренду во время Гран-при Европы Форумлы-1 в Баку, жители смогут заработать дополнительные финансовые средства.

Однако стоит отметить, сдающие свои балконы жители столицы должны проявить отственность и не забыть заплатить налоги с этих доходов.

Сколько стоит посмотреть гонки с балкона?

Цены разные, в зависимости от того, где расположен балкон, насколько он велик, хороший ли оттуда вид, и какие удобства предлагают владельцы. Поэтому трудно сказать, какими они будут.

Однако, стоит отметить, что в предыдущие годы цены варьировались от 30 до 400 манатов, с учетом предлагаемых удобств и дополнительных услуг. У некоторых хозяев в стоимость входили столик на балконе, чай со сладостями, закуски и безалкогольные напитки, другие предлагали скидки за аренду на все 3 дня.

Такая практика давно используется во Франции, Германии, Бразилии и Испании.

Али Ибрагимов